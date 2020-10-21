مشروعات للصرف الصحي ببلدة عتيل في السويداء

السويداء-سانا

باشرت الشركة العامة للبناء والتعمير في السويداء بتنفيذ مشروع خطوط للصرف الصحي لصالح مجلس بلدية عتيل وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي بالبلدة.

وفي تصريح لمراسل سانا اليوم أشار رئيس بلدية عتيل سهيل العربيد إلى أن أطوال خطوط المشروع تبلغ 550 مترا وتكلفته 25 مليون ليرة بموجب إعانة الدعم الحكومي المقدمة للمحافظة مبينا أنه يخدم المنطقة الجنوبية للبلدة ويشكل امتدادا لمشروع آخر للصرف في المنطقة ذاتها والذي كان المجلس قد باشر به الشهر الماضي بتكلفة 20 مليون ليرة وطول 600 متر ما يسهم برفع الضرر البيئي الناجم عن الجور الفنية الموجودة.

ولفت عتيل إلى الانتهاء من إعداد الدراسة اللازمة للبدء بمشروع ثالث للصرف الصحي في حي الفرن بطول خطوط يبلغ 400 متر وتكلفة 25 مليون ليرة.