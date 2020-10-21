الفنانة روبين عيسى تجسد شخصية محامية قوية الشخصية في مسلسل (بعد عدة سنوات)

دمشق-سانا

تؤدي الفنانة روبين عيسى شخصية المحامية أميرة في مسلسل بعد عدة سنوات من تأليف بسام جنيد وإخراج عبد الغني بلاط وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بإشراف المخرج زياد جريس الريس.

وعن الشخصية التي تلعبها في العمل قالت روبين في تصريح لسانا: “أميرة هي الابنة الوحيدة لأبي نورس رب العائلة التي يدور العمل حولها وهي محامية قوية الشخصية تحصل على درجة الدكتوراه وتكرس نفسها لعائلتها التي تتمسك بها مشابهة في ذلك لوالدها”.

وأوضحت روبين أن عائلة أبو نورس تظهر في بداية العمل بأجواء عائلية حميمة بين كل أفرادها المتعاضدين مع بعضهم مع تصوير همومهم البسيطة التي تكبر مع الوقت لتتغير مصائرهم جراء تحولات إصابتهم مع باقي شخصيات المسلسل.

وعبرت روبين عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل وقالت: “هناك تقاطعات كثيرة بيني وبين وشخصية أميرة وخاصة فيما يرتبط بأفكارها حول الدفاع عن قضية المرأة ودورها في المجتمع لذلك أحاول تأديتها بكثير من المتعة بالتعاون مع المخرج بلاط الذي يستمع لنا كممثلين ولاقتراحاتنا بما يخدم تأدية الشخصيات ومشاهد العمل” لافتة إلى أن الفنانين والفنيين المشاركين يخلقون أجواء عمل لطيفة خلال التصوير ما ينعكس على سوية العمل ككل ليكون أقرب للعائلة السورية.

مسلسل بعد عدة سنوات عمل اجتماعي يرصد حياة شخصياته منذ فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي وصولاً إلى اليوم مع وجود قصص حب ونماذج من العلاقات الودودة بين أفراد العائلة والجوار.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين علي كريم وسعد مينة وديمة قندلفت ووسيم الرحبي وعلا الباشا وريم زينو ونانسي خوري ورنا عضم ولمى بدور وسوار الحسن وهبة زهرة وآخرين.

محمد سمير طحان