إنجاز مشاريع طرق في الصنمين بريف درعا

درعا-سانا

أنجز مجلس مدينة الصنمين بريف درعا مشاريع تعبيد وصيانة طرق بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون ليرة سورية.

وذكر رئيس مجلس المدينة عبد السلام الهيمد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية أجرت عمليات صيانة لشوارع ضمن المدينة ورصف بقايا مقالع لشوارع أخرى فيما نفذت مديرية الخدمات الفنية تعبيد طريق فرع المصرف الزراعي التعاوني مؤكداً أهمية الطرق المنجزة لجهة تسهيل حركة مرور الأشخاص والآليات وانسياب البضائع والمنتجات الزراعية.

وأضاف إن لدى المديرية مشروع صيانة صرف صحي أمام المركز الثقافي بقيمة 6 ملايين ليرة سورية ستتم المباشرة به بمجرد استكمال إجراءات التعاقد أصولاً.