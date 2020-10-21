إحداث قسم جديد للعزل الطبي في مشفى درعا والانتهاء من ترميم قسم العمليات

درعا-سانا

أحدثت الهيئة العامة لمشفى درعا قسما جديدا للعزل الطبي مخصصا للمصابين بكورونا مكونا من 24 سريرا منفصلا بتجهيزاته وخدماته عن باقي أقسام الهيئة.

مدير عام الهيئة الدكتور بسام الحريري ذكر بتصريح لمراسل سانا أن القسم الجديد كان مخصصا للتوليد وتم اعتماده كقسم للعزل بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيل مشفى التوليد وأمراض النساء التابع للهيئة مبينا أن الهيئة ضمن إطار تعزيز إجراءات التصدي لفيروس كورونا أحدثت سابقا غرفتين للعزل الطبي ضمن قسم الداخلية تضمان 12 سريرا و 14منفسة.

وأضاف أن الهيئة تعزز حاليا إجراءات التصدي لفيروس كورونا من خلال تعقيم الأسطح والممرات وتعزيز وسائل الوقاية الشخصية وتأمين نقاط لتباعد المراجعين وتخصيص مقاعد تؤمن عدم انتقال العدوى.

وبين أن الهيئة دعمت مناعة عاملي الهيئة من خلال اللقاح الخاص بالانفلونزا العادية والمسح الأولى والكاشف السريع لمخالطي المرضى.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في المحاضرات التوعوية للكوادر الطبية لتبيان كيفية التعامل مع مرضى كورونا إضافة إلى المسح الحراري للعاملين والمراجعين.

وفيما يخص قسم العمليات بين الحريري أن قسم العمليات كباقي أقسام الهيئة تعرض للتدمير الكامل جراء الإرهاب مبينا أن أعمال إعادة تأهيل البناء الذي يضم 11 غرفة عمليات انتهت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

رئيس التمريض في الهيئة رامي عوض أكد أن لدى الهيئة كادرا طبيا يتعامل مع كل الحالات وبشكل خاص حالات اشتباه الإصابة بكورونا مبينا أن المريض يحصل على الرعاية الطبية والتمريضية اللازمة فضلا عن إجراء المسحات اللازمة للحالات المشتبه فيها.

الممرض بقسم العزل الطبي محمد رمضان بين أن عمله ينحصر في أخذ المسحات للحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا وإعطاء العلاج اللازم للحالات المقبولة ضمن قسم العزل الطبي.

قاسم المقداد