مجلس التعليم العالي يوافق على استمرار استضافة طلبة جامعة الفرات في الجامعات الأخرى للعام الدراسي

دمشق-سانا

وافق مجلس التعليم العالي على استمرار الاستضافة لطلبة جامعة الفرات القدامى والمستضافين سابقاً في الجامعات الأخرى للعام الدراسي.

كما وافق المجلس في قراراته التي أصدرها خلال اجتماعه اليوم على تمديد موعد تسجيل أطروحات الدراسات العليا لغاية 31-12-2020.

وسمح المجلس لجميع الطلاب الناجحين أو المنقولين لسنوات أعلى بالتحويل المماثل للجامعات الأخرى شريطة أن يكونوا محققين شروط التحويل المماثل مع مراعاة قواعد التحويل للكليات الطبية.

كما سمح المجلس للطلاب المستنفدين ممن تقدموا وفق المرسوم 125 لعام 2020 الخاص بالمستنفدين لامتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020 في جامعتهم الأم وتم تعديل وضعهم بالتحويل المماثل للجامعات الأخرى شريطة تحقيق شروط التحويل المماثل.

وفي قرار آخر وافق المجلس على تسوية أوضاع الطلاب المستفيدين من أحكام المرسوم 125 لعام 2020 الذين تقدموا لامتحانات الفصل الثاني دون تسجيل وتسديد الرسوم المطلوبة.

ووافق أيضاً على تمديد فترة التسجيل في الدراسات العليا للطلاب الذين استفادوا من أحكام المرسوم 125 لعام 2020 لغاية 15-11-2020.

كما وافق المجلس على تبرير غياب الفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020 بالنسبة إلى طلاب المرحلة الجامعية الأولى للطلاب المسجلين من خارج الجامعة والطلاب المستنفدين الذين سجلوا في هذا الفصل بموجب المرسوم رقم 125 لعام 2020 ولم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم.

وينص المرسوم رقم 125 لعام 2020 على السماح لطلاب مرحلة الإجازة المستنفدين فرص التسجيل المحددة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 بالتسجيل مرة ثانية في كلياتهم ومنح عام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير المستنفدين فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة وسنة ميلادية إضافية لطلاب درجة الماجستير والدكتوراه المسجلين في مرحلة الأطروحة قبل 1-3-2019.