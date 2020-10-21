فرع إكثار الحسكة يبدأ التعاقد مع الفلاحين لزراعة محصولي القمح والشعير

الحسكة-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة التعاقد مع عدد من الفلاحين لزراعة الحقول الإكثارية بالقمح والشعير لإنتاج بذار محسنة من المحصولين للموسم القادم.

وأوضح مدير الفرع عايد الحسين في تصريح لمراسل سانا أن الحقول الإكثارية التي يتم التعاقد عليها خلال الموسم الحالي موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي في المحافظة بعد أن كانت محصورة خلال الموسم الماضي بمنطقتي الاستقرار الأولى والثانية مشيرا إلى أن عمليات التعاقد بدأت بعد إجراء اللجان الحقلية التابعة للفرع كشوفات حسية على حقول الفلاحين المتعاقدين مؤخرا.

ولفت الحسين إلى أن خطة زراعة الحقول الإكثارية للموسم الحالي تهدف لإنتاج 2000 طن قمح و64 طنا من الشعير وأن الفرع يوفر البذار بسعر450 ليرة سورية للكيلوغرام من القمح و200 ليرة سورية للكيلوغرام من الشعير سواء للفلاحين المتعاقدين على الإنتاج مع الفرع أو الفلاحين غير المتعاقدين وذلك وفقا للمساحة المرخصة والكشف الحسي.

وكان فرع المؤسسة استلم خلال الموسم الزراعي الماضي4000 طن من القمح المنتج في الحقول الإكثارية و700 طن من محصول الشعير.