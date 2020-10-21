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ضبط 388 كيس اسمنت أسود معدة للبيع بالسوق السوداء في الرستن بريف حمص

2020-10-21

حمص-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص محلا لبيع مواد البناء في مدينة الرستن يقوم صاحبه بشراء مادة الاسمنت الأسود من المتعاملين لبيعها في السوق السوداء حيث تم العثور داخل المحل على كمية 388 كيس اسمنت أسود.

وأوضح المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم الاتجار بمادة الإسمنت الأسود والتصرف به لغير الغاية المخصصة له.

وبين اليوسف أنه تمت مصادرة كامل الكمية وتسليمها إلى فرع مؤسسة العمران في حمص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.

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