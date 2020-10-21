أكثر من 24 مليار ليرة مبيعات شركة حديد حماة خلال تسعة أشهر

حماة-سانا

كشف مدير عام شركة حديد حماة المهندس عبد الناصر مشعان أن الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة باعت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي كمية 32562 طنا من مادة البيليت المادة الخام لإنتاج الحديد بلغت قيمتها 24 مليارا و106 ملايين ليرة بينما بلغ إنتاج الشركة من مادة البيليت خلال الفترة نفسها 32586 طنا تم بيع معظمها.

وبين مشعان في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه نتيجة نقص مادة الخردة تمت الاستفادة من الكتل المهدورة في ساحات الشركة منذ سنوات طويلة والتي بلغت 1300 طن حيث تمت معالجتها ضمن الأفران والاستفادة منها من أجل تأمين الاحتياجات اللازمة للإنتاج.

ولفت مشعان إلى أن الشركة تتابع توريد الخردة من جهات القطاع العام وذلك بموجب محضر الاتفاق مع اللجنة السورية للمعادن والاستثمار يقضي بتحميل الخردة ونقلها للشركة من مختلف مؤسسات القطاع العام بالمحافظات السورية مشيراً الى أن الكمية الموردة للشركة من الخردة غير كافية لاحتياجات العمل في الورديات الثلاث.

نشرة سانا الاقتصادية