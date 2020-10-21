التأمينات الاجتماعية بالسويداء تمنح قروضاً للمتقاعدين بقيمة تتجاوز 227 مليون ليرة

السويداء-سانا

ذكر مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسويداء نبيل القنطار أنه تم منح قروض للمتقاعدين بقيمة أكثر من 227 مليون ليرة خلال الأشهر التسعة الماضية وذلك بشكل ميسر وبسقف 500 ألف ليرة للقرض الواحد على مدة سداد ثلاث أو خمس سنوات.

وأضاف القنطار في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن الفرع خصص خلال الفترة نفسها 851 معاشا جديدا للشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل وتم احتسابها بعد استكمال الأوراق الثبوتية اللازمة من قبل المستفيدين منها اضافة الى منح 421 تعويض دفعة واحدة لعمال لا تؤهلهم خدماتهم للمعاش التقاعدي كما تم تسجيل 173 عاملا جديدا من القطاع الخاص بالتأمينات من خلال جولات ميدانية على أصحاب الأعمال.

وكان فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسويداء منح العام الماضي قروضا بقيمة 153 مليون ليرة.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية