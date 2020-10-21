قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين جنوب بيت لحم وتهدم منزلاً

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية واعتدت على الفلسطينيين وهدمت منزلاً.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة (خربة عليا) جنوب الخضر واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم وهدمت منزلاً.

وفي إطار تنفيذ مخططاتها العدوانية التهويدية تصعد قوات الاحتلال اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم وهدم منازلهم في الضفة الغربية بهدف تهجيرهم وتوسيع عمليات الاستيطان حيث هدمت في وقت سابق اليوم منزلاً في منطقة الأغوار.