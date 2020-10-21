ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفع الذهب اليوم بفعل ضعف الدولار وازدياد إغراء المعدن الأصفر كأداة للتحوط في مواجهة التضخم.

وذكرت رويترز أن الذهب ارتفع في السوق الفورية 5ر0 بالمئة إلى 61ر1916 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد ما صعد لأعلى مستوى في اسبوع في وقت سابق من الجلسة.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 2ر0 بالمئة إلى 90ر1919 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 2ر1 بالمئة إلى 94ر24 دولارا للأوقية وزاد البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 95ر875 دولارا وتقدم البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 22ر2402 دولار.