انطلاق مناورات المدافعين عن سماء الولاية 99 للجيش والحرس الثوري الإيراني

طهران-سانا

انطلقت بمحافظة سمنان شمال إيران اليوم مناورات المدافعين عن سماء الولاية 99 المشتركة بين الجيش وحرس الثورة الإسلامية الإيرانيين.

وتجري المناورات على مساحة تغطي أكثر من نصف مساحة إيران البالغة 1648000 كيلو متر مربع بمشاركة وحدات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية لحرس الثورة وسيتم خلالها استخدام منظومات صواريخ وأنظمة رادار واستطلاع وحرب الكترونية محلية الصنع إضافة إلى أنظمة اتصالات وشبكة رصد.

كما ستتم محاكاة مواجهة مختلف التهديدات الجوية منخفضة ومتوسطة وعالية المدى ومن المقرر استخدام الجيل الجديد للمعدات والأسلحة المصنعة محليا وتطبيق أساليب تكتيكية جديدة في مجال الدفاع الجوي والرصد.

وقال قائد مناورات الدفاع الجوي العميد قادر رحيم زادة أمس.. إن المناورات المشتركة التخصصية للدفاع الجوي مدافعو سماء الولاية 99 تهدف إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية القتالية والتآزر بين قدرات الدفاع الجوي للقوات المسلحة وبمشاركة وحدات الدفاع الجوي للجيش والقوة الجوفضائية للحرس الثوري والقوة الجوية للجيش بتوجيه وسيطرة عملانية من مقر عمليات الدفاع الجوي وستقام في أجواء قريبة من القتال الحقيقي في منطقة مساحتها تزيد على نصف البلاد.

وأوضح أنه في هذه المناورات ستؤدي القوة الجوية للجيش دورا كبيرا في الدفاع الجوي عن البلاد عبر تحليق جميع أنواع الطائرات المقاتلة الاعتراضية والقاذفات والطائرات المسيرة في مهام الهجوم والدفاع وسيتم ولأول مرة استخدام الجيل الجديد من المعدات والأسلحة محلية الصنع تماما وستتم ممارسة اساليب تكتيكية جديدة في الدفاع الجوي ابتكرت نتيجة المراقبة المستمرة للأعداء.