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برلماني سلوفاكي: الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين في سورية

2020-10-21

براتيسلافا-سانا

أكد النائب في البرلمان السلوفاكي لوبوش بلاها أن الولايات المتحدة دعمت على مدى السنوات الماضية الإرهابيين في سورية وعملت على زعزعة استقرارها.

ونوه بلاها في موقف نشره على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك بالدور الذي تقوم به روسيا من خلال المساهمة في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي والمساعدة في إحلال الأمن في سورية لافتا إلى أن التطورات الجارية في مختلف دول العالم أكدت أن الدور الروسي أساسي في إحلال السلام والاستقرار في العالم.

من جهة ثانية أكد بلاها أن النظام التركي يلعب دورا سيئا في زعزعة الاستقرار في منطقة شرق المتوسط كما أنه يحرض الآن على تفجر الأوضاع بين إرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ.

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