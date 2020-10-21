الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً

الأربعاء / 21 / 10 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
تجمع لبناني: التنسيق والتواصل اللبناني السوري يصب في مصلحة البلدين
2020-10-20
بمشاركة سورية.. جلسة تحضيرية للاجتماع العالمي للتعليم 2020 عبر الانترنت
2020-10-20
غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية عمل إجرامي
2020-10-20
موسكو تناقش مع أنقرة مسألة إرسال مرتزقة من سورية وليبيا إلى منطقة ناغورني قره باغ
2020-10-19
الأسيوطي يدين استمرار فرض الإجراءات القسرية ضد سورية
2020-10-18
المرابطون: على فرنسا والدول الأوروبية وقف دعم الإرهابيين في سورية
2020-10-18
مباحثات سورية كوبية حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2020-10-17
محليات
إخماد حريق بأراض زراعية بمنطقة خراب عرمان بالسويداء
2020-10-20
العدل تحدد موعد الامتحان التحريري للأساتذة الناجحين في الدورة التحضيرية لمسابقة المعهد العالي للقضاء
2020-10-20
الوحدة الإنتاجية لصناعة السجاد اليدوي في حينة تستأنف عمليات الإنتاج
2020-10-20
وزير السياحة أمام مجلس الشعب: عشرة عقود استثمارية سياحية تؤمن أكثر من 2500 فرصة عمل
2020-10-20
التربية: تخصيص حصة درسية لنشر الوعي البيئي والعمل التطوعي
2020-10-20
فرع جامعة الفرات بالحسكة يحدد موعد اختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجتي الماجستير والدكتوراه
2020-10-20
مشاريع صيانة للشوارع الرئيسة وإعادة تأهيل عدد من المدارس بدوما
2020-10-20
رياضة
برشلونة يسحق فرنسفاروش بخماسية في دوري أبطال أوروبا
2020-10-20
مانشستر يونايتد يهزم باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
2020-10-20
كلوب بروج يفوز على زينيت سان بطرسبورغ بدوري أبطال أوروبا
2020-10-20
يوفنتوس يتغلب على دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا
2020-10-20
إصابة جنابري لاعب بايرن بفيروس كورونا قبل مواجهة أتليتيكو
2020-10-20
غياب راموس عن ريال مدريد في مواجهة شاختار الأوكراني
2020-10-20
الأرجنتيني ديبالا يغيب عن مواجهة ديناموكييف بانطلاقة دوري أبطال أوروبا
2020-10-20
اقتصاد
النفط يرتفع بدعم من آمال تحفيز أمريكي
2020-10-20
رفع سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم إلى 450 ليرة وغير المدعوم إلى 650
2020-10-20
ارتفاع أسعار الذهب
2020-10-20
أكثر من 4 آلاف طن كمية الأقطان المستلمة في محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان
2020-10-20
تراجع أسعار الذهب
2020-10-20
النقل: ثلاث رحلات من الشارقة إلى دمشق في الشهر الجاري
2020-10-20
ارتفاع الذهب بفعل تراجع الدولار وآمال التحفيز الأمريكي
2020-10-19
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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ قدره 50ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً
2020-10-21
2020-10-21
Zeina
سابق
عدوان إسرائيلي على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي
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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ قدره 50ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية
انظر ايضاً
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ قدره 50ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية