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عــاجــل الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ قدره 50ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بتعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 15 ألفاً

2020-10-21

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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ قدره 50ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية

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