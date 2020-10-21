برشلونة يسحق فرنسفاروش بخماسية في دوري أبطال أوروبا

مدريد-سانا

هزم برشلونة الإسباني اليوم فرنسفاروش المجري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت رويترز أن برشلونة سجل عبر كل من ليونيل ميسي وانسو فاتي وفيليب كوتينيو وبيدرو لوبيز وعثمان ديمبلي في الدقائق “27 و42 و52 و82 و89” على التوالي وسجل هدف فرنسفاروش الوحيد اللاعب إيجور خاراتين عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 70 وكان طرد جيرار بيكيه مدافع برشلونة طرد لعرقلته توكماك نجوين وبهذا الفوز يتصدر برشلونة الإسباني المجموعة بفارق الأهداف عن يوفنتوس وأصبح ميسي أول لاعب يسجل في 16 موسماً متتالياً بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.