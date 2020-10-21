الصحة العالمية تسجل ارتفاعاً قياسياً بحالات الإصابة بفيروس كورونا على أساس أسبوعي

جنيف – سانا

سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 4ر2 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد 19” في العالم خلال الأسبوع الماضي ما يمثل ارتفاعاً قياسياً للحالات على أساس أسبوعي.

وأفادت المنظمة الأممية في تقرير أسبوعي أصدرته اليوم بأنه “يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 الارتفاع المتسارع بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبياً”.

وأوضحت المنظمة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في العالم بلغ أمس الأول حسب التقارير المتوفرة 40118333 حالة بينها 1114749 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد 2443594 إصابة جديدة بالمرض و36547 وفاة.

ولفت التقرير إلى أن الارتفاع الأكبر تسجل في أوروبا مؤكدة رصد 927433 إصابة جديدة بزيادة بنسبة 25 بالمئة مقارنة مع حصيلة الأسبوع السابق وبلغ العدد العام للحالات هناك 8027954.

بينما تعتبر الأمريكيتان الشمالية والجنوبية المنطقة الأولى من حيث العدد العام للإصابات.