أمسية أدبية عن الوطن والتمسك بترابه لفرع كتاب دمشق

دمشق- سانا

غلب الحس الوطني على الأمسية الأدبية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب والتي جمعت بين الشعر والقصة بمشاركة عدد من الشعراء والقاصين.

وقدم الشاعر صالح حاج صالح نصوصاً غلب عليها الحس الوطني التزم فيها الشكل الموزون ورفض المؤامرات والحرب التي تعرضت لها سورية على مدى سنوات.

أما نصوص الشاعر على رنو فتميزت بالعاطفة الصادقة والحس الوطني وضرورة التمسك بتراب الأرض والدفاع عنه جاءت بأسلوب الشطرين.

على حين ظهر الحس الوطني بأسلوب الشعر الحديث عن الشاعر فادي عيسى عبر الدلالات العفوية التي حض فيها على الصمود والتضحية في سبيل عزة وكرامة سورية.

وفي الوقت عينه عبر الأديب حسان علي عن رؤيته للواقع الاجتماعي في نصوص قصصية جسدت الواقع وما يدور فيه من آثار الحرب على حياة المواطن.

محمد خالد الخضر