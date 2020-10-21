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لافروف: ضمان الأمن والسلام في الخليج مهم للمجتمع الدولي

2020-10-20

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أهمية ضمان الأمن والسلام في منطقة الخليج على استقرار العالم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو إن “ضمان السلام في منطقة الخليج هو أمر مهم وعاجل للمجتمع الدولي بأسره” منبهاً على أن “الوضع غير الصحي في هذه المنطقة له تأثير مزعزع للاستقرار على العلاقات الدولية وبناء على ذلك نعتقد أن القضية يجب أن تكون مركز الاهتمام الدائم لمجلس الأمن الدولي”.

وأشار لافروف إلى ضرورة مواصلة الحوار حول ما يمكن القيام به بشكل ملموس من أجل تحويل الوضع عن خط خطير ومن أجل تحقيق الاستقرار.

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