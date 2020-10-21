 كلوب بروج يفوز على زينيت سان بطرسبورغ بدوري أبطال أوروبا

سان بطرسبرغ-سانا

فاز كلوب بروج البلجيكي على زينيت سان بطرسبرغ الروسي 2-1 اليوم في إطار منافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستهل كلوب بروج مشواره بطريقة مثالية بعد أن قاده هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله شارل دي كيتلر للفوز خارج ملعبه.

ووضع إيمانويل بونافنتور الفريق الزائر في المقدمة في الدقيقة الـ63 حين تابع كرة مرتدة إلى الشباك من على بعد مترين بعدما أبعد ياروسلاف راكيتسكي محاولتين من دي كيتلر من على خط المرمى فيما كان هدف زينيت عكسياً غريباً سجله الحارس إيثان هورفاث في مرماه في الدقيقة 74.