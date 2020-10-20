ظريف: إيران لا تنوي الدخول في سباق تسلح في المنطقة

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رفض بلاده الدخول في سباق تسلح في المنطقة.

وقال ظريف في كلمة أمام الاجتماع الافتراضي للأمم المتحدة حول أمن الخليج اليوم إنه “على الرغم من انتهاء الحظر التسليحي على إيران فإن لا خطط لديها لشراء أسلحة على نطاق واسع ولا نية لها لإحداث سباق تسلح في المنطقة”.

وفي المقابل لفت ظريف إلى مبيعات الأسلحة الكبيرة من قبل الولايات المتحدة إلى دول المنطقة وقال “إنه في الفترة من 2014 إلى 2018 كانت ربع مبيعات الأسلحة بالعالم تعود إلى دول بالمنطقة” مضيفاً “يمكننا أن نختار بين أن نبقى سجناء الماضي وعدم إنهاء حالة عدم الاستقرار أو أن نختار السلام والأمن للجميع”.

وكان ظريف أكد في تغريدة على صفحته بموقع تويتر أمس الأول أن انتهاء الحظر التسليحي المفروض على بلاده “نصر للتعددية وللأمن والسلام بالمنطقة”.