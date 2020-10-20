بوريل: الرئاسة الأمريكية لا ترقى إلى مستوى التحديات

بروكسل-سانا

أكد مفوض السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الرئاسة الأمريكية لدونالد ترامب ضعيفة وليست أهلاً للتحديات.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن بوريل قوله: “نرى اليوم رئاسة ضعيفة للغاية لا تقود الاستجابة لأزمة ولا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهنا”.

وتواصل شعبية ترامب الهبوط بشكل متواصل منذ انتخابه ليكون بين الرؤساء الأمريكيين الأقل شعبية وخاصة بعد تنصله من المعاهدات والاتفاقيات سواء الدولية منها أم الثنائية ضارباً عرض الحائط بالمواثيق والعهود التي وقعت عليها واشنطن وأعلنت الالتزام بها فضلاً عن سياساته التدخلية بشؤون الدول المستقلة.