غوتيريس يجدد دعوته لرفع العقوبات المؤثرة على الدول في مكافحة فيروس كورونا

نيويورك-سانا

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوته إلى رفع العقوبات التي من شأنها إعاقة الدول في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن غوتيريس نوه خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم بجهود الدول التي تعمل على إسقاط أي عقوبات قد تؤثر سلباً في الوصول إلى المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية في هذا الوباء.

وقال غوتيريس “شعرت بالحماس عندما أعربت عدة دول خليجية عن دعمها دعوتي العالمية إلى وقف إطلاق النار وقامت بإرسال مساعدات إنسانية إلى الدول المتضررة من فيروس كورونا”.

ودعت كل من سورية وروسيا والصين وإيران وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وكوريا الديمقراطية في آذار الماضي إلى رفع جميع العقوبات لمكافحة فيروس كورونا.