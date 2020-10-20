بوتين وماكرون يدعوان للالتزام بوقف إطلاق النار بإقليم ناغورني قره باغ

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم تطورات النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورني قره باغ مؤكدين ضرورة الالتزام بالاتفاقات الموقعة حول وقف إطلاق النار في الإقليم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان إن “بوتين وماكرون أجريا بمبادرة من الجانب الفرنسي اتصالاً هاتفياً بحثا فيه بشكل مفصل تطورات الأوضاع في منطقة النزاع حول ناغورني قره باغ”.

وأشار البيان إلى أن بوتين أبلغ ماكرون بالخطوات التي يتم اتخاذها لمنع تصعيد لاحق للأعمال القتالية.. واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف تحقيق تسوية سياسية دبلوماسية لقضية ناغورني قره باغ.

ونوه الجانبان بأهمية التزام الطرفين باتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها يومي الـ 10 والـ 17 من الشهر الجاري وأعربا على استعدادهما لمواصلة التنسيق الوثيق بينهما باعتبارهما رئيسين لمجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة وكذلك عبر قنوات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما اتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية بين الطرفين.

واندلعت في الـ 27 من أيلول الماضي اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورنى قره باغ والمناطق المتاخمة في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال.