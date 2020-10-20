العدوان السعودي يرتكب 332 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 332 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة قوله في بيان اليوم إن الخروقات تضمنت أربع غارات لطيران تجسسي مقاتل على شارع الـ 50 والجبلية وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجاح والجبلية والتحيتا”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الخروقات شملت أيضاً 60 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و248 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.