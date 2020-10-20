بلومبرغ: الروبوتات تهدد وظائف 800 مليون شخص

نيويورك-سانا

حذرت شركة بلومبرغ التكنولوجية الأمريكية من زيادة تولي الروبوتات في عدد من دول العالم للوظائف ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة عالمياً.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن تقرير نشره خبراء في الشركة قوله إن “هناك ما يصل إلى 800 مليون شخص يواجهون خطر فقدان وظائفهم ليحل الروبوت محلهم”.

وأشار التقرير إلى أن “الروبوتات لن تحل محل الوظائف التي تتطلب مهارات متدنية فقط بل أي مهام روتينية لا تعتمد على التفكير” محذراً من أن “زيادة تولي الروبوتات للمهام والوظائف تزيد من مخاطر خلق تفاوت أعلى في دخل الأشخاص بالمجتمعات”.

وأوضح التقرير أن “جمهورية التشيك وسلوفاكيا واليابان هي الدول الأكثر عرضة لهذه المخاطر حيث أن لديها شريحة كبيرة من القوى العاملة تقوم بمهام بسيطة وروتينية ويمكن استبدالها بسهولة بالآلات”.

والروبوت هو آلة ميكانيكية قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفاً إما بإشارة وسيطرة مباشرة من الإنسان أو بإشارة من برامج حاسوبية وغالباً ما تكون الأعمال شاقة أو خطيرة أو دقيقة مثل البحث عن الألغام والتخلص من النفايات المشعة.