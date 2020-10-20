إخماد حريق بأراض زراعية بمنطقة خراب عرمان بالسويداء

السويداء-سانا

أخمدت وحدة إطفاء صلخد بالتعاون مع الأهالي بعد ظهر اليوم حريقاً نشب بأراض زراعية شمال بلدة عرمان بريف السويداء الجنوبي طال بعض كروم العنب والتين.

وأوضح آمر زمرة الإطفاء في وحدة إطفاء صلخد ماهر جمول أن حريقاً نشب بمنطقة خراب عرمان التي تنتشر فيها كروم مزروعة بأشجار التين والكرمة وغيرها وذات طبيعة وعرة تكسوها أعشاب يابسة كثيفة ما ساعد في امتداد الحريق على مساحة نحو 25 دونماً وألحق أضراراً ببعض الكروم والأشجار فيها قبل التمكن من إخماده بعد عمل نحو ساعتين بالتعاون مع الأهالي بمعداتهم الفردية.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي خلال الأسابيع الماضية الكثير من الحرائق التي اندلعت بمناطق متفرقة في محافظة السويداء بعضها طال الأراضي الزراعية والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والحراجية والأعشاب اليابسة قبل التمكن من السيطرة عليها.