دار الأوبرا تستقبل مواهب أطفال واعدة ضمن مهرجان أغنية الطفل السوري الرابع

دمشق-سانا

تستقبل دار الأوبرا نحو خمسين طفلاً جاؤوا من مختلف المحافظات ليغنوا بأصواتهم العذبة في مهرجان أغنية الطفل السوري بدورته الرابعة وليتنافسوا فيما بينهم على جوائز مسابقاته.

المهرجان الذي تقيمه منظمة طلائع البعث حالياً تحت عنوان (غنوا مع الأطفال) يشارك فيه أطفال رواد في الغناء من مختلف الفروع في المحافظات توزعوا وفق أعمارهم على فئات عمرية في مسابقات المهرجان التي ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يختتم المهرجان بحفل فني كبير تعلن فيه نتائج الأطفال الفائزين الخميس القادم.

وضاح سواس رئيس مكتب التقانة والإعلام والعلاقات الخارجية في قيادة منظمة الطلائع ومدير المهرجان أكد أن هذه الفعالية تعبر عن مسألة فنية تربوية راقية قائمة على دعوة الأطفال للغناء مبيناً أن الدورة الحالية من المهرجان تشهد مشاركة 49 طفلاً من المحافظات سيستمع إلى أدائهم ويقيمه لجنة حكم مؤلفة من أساتذة المعهد العالي للموسيقا يرأسها عميد المعهد.

وأوضح سواس أن حفل إعلان أسماء الفائزين سيتضمن مشاركة الفرقة السيمفونية الوطنية التي ستعزف في الحفل مرافقة لـ 100 طفل من الكورال كما سيتم تكريم الفنان الكبير دريد لحام لافتاً إلى أن المهرجان الذي يركز بدورته الحالية على التراث يتفرد باعتماده على الصوت المباشر للطفل على المسرح دون اللجوء إلى التسجيل بهدف إعادة الألق إلى الأغنية الطفلية.

عدنان الزكي عضو قيادة فرع حمص لطلائع البعث تحدث عن مشاركة فرع حمص عبر ثلاثة أطفال موهوبين سيشاركون بأغنية طربية وأخرى تراثية وأغنية طفولية للشاعر سليمان العيسى بعد تحضيرات امتدت بضعة شهور في حين أوضحت أجفان خليل قائدة كورال الفرع أن الأطفال اختيروا من الصف الأول للصف السادس بعد تدريبهم على تمارين التنفس وتمارين الصوت وفق كل خامة صوت.

وتتنوع مشاركات الأطفال ضمن المهرجان حيث يغني الطفل سمير طيارة من حلب أغنية طفولية بينما يؤدي الطفل عمر أبو حلاوة من حماة أغنية تراثية أما ليندا العلي من الرقة فاختارت المشاركة بأغنية شعبية.

ميس العاني