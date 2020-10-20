المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين انتهاك النظام التركي حرية التعبير

ستراسبورغ-سانا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان النظام التركي لقيامه بانتهاك الحق في حرية التعبير لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لنشرهما تقريراً يعارض توجهات هذا النظام.

وذكرت وكالة فرانس برس أن قضاة المحكمة السبعة نددوا بالآلية الجنائية التي اعتمدها القضاء التابع للنظام التركي وبناء عليه أدانت المحكمة بالإجماع هذا النظام بانتهاك حرية التعبير التي تكفلها المادة العاشرة من الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت سلطات النظام التركي اتهمت في عام 2005 الطالبين إبراهيم كابوغلو وباسكين اوران “بالحض على الكراهية وتشويه سمعة الهيئات القضائية للدولة” على خلفية مضمون تقرير يعارض توجهات هذا النظام.