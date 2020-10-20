وفاة حارس مرمى فرنسا السابق برونو مارتيني

باريس-سانا

توفي اليوم حارس مرمى فرنسا السابق برونو مارتيني عن 58 عاماً بعد تعرضه لسكتة قلبية في مركز تدريب نادي مونبلييه الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن النادي قوله في بيان إن كرة القدم الفرنسية خسرت أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ الكرة الفرنسية وأحد أكثر الحراس ولاء لمونبلييه داخل وخارج الملعب.

وأوضحت إدارة النادي أن مارتيني قضى معظم حياته المهنية في ناديي أوكسير ومونبلييه ولعب 31 مباراة مع منتخب فرنسا على مدار 18 عاماً قبل أن يصبح مدرباً لحراس المرمى مع المنتخب الذي فاز ببطولة أوروبا في عام 2000 وحصل على المركز الثاني في كأس العالم عام 2006.