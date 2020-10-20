آلية بيع السكر والرز وفق الرسائل النصية بحمص تحظى برضا المواطنين والعاملين بالصالات

حمص-سانا

أدى تطبيق الآلية الجديدة لبيع مادتي السكر والرز للمواطنين على البطاقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية إلى تخفيف الازدحام عن صالات فرع المؤسسة السورية للتجارة بمحافظة حمص وحصول المواطنين على مخصصاتهم بطريقة مريحة وسريعة.

كاميرا سانا جالت بمجمع تشرين في حي جورة الشياح بمدينة حمص للاطلاع على آلية بيع المخصصات للمواطنين حيث لوحظ توفر المادة بشكل جيد وخلو المجمع من أي مظاهر للازدحام وفي هذا الصدد أشار فؤاد العبد الله مدير المجمع إلى أن تطبيق الآلية الجديدة وفر الكثير من الوقت على المواطنين كما كان له تأثير إيجابي على مختلف الأقسام بالصالات حيث خفف الازدحام وبات بإمكان المواطن التسوق بكل يسر وسهولة.

كما بين أنه يتم إرسال الرسائل النصية للمواطنين بشكل يومي ووفق الكميات المتوفرة في الصالة موضحا أن كل يوم لديهم من 300 إلى 400 بطاقة توازي كمية 4 أطنان من مادتي السكر والرز.

إيمان الجاني المسؤولة عن تسليم المواد التموينية وفق الجهاز الخاص بقراءة البطاقة الإلكترونية بينت أن الآلية تتضمن إرسال رسالة نصية للشخص لأخد مخصصاته من الصالة التي قام باختيارها موضحة أن الآلية الجديدة مريحة للمواطنين والعاملين بالصالات على حد سواء.

وأشار المواطن عهد العلي إلى أن الآلية الجديدة اسهمت بتخفيف الازدحام عن الصالات خاصة في ظل الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا ومكنت كبار السن والمرضى من الحصول على مخصصاتهم بأسهل الطرق.

المواطن عبد الدايم سمرة أكد أن الآلية الجديدة توفر الوقت والجهد وهي أسهل من السابق بكثير حيث انه يقطن في حي جورة الشياح بالقرب من الصالة ولدى استلامه الرسالة النصية جاء إلى الصالة واستلم مخصصاته ولم يجد أي ازدحام.

وأعرب عدد من المواطنين عن قلقهم من عدم إمكانية وصول رسائل لاستلام مخصصاتهم حتى الآن وهو ماعزاه العاملون بالصالات إلى وجود خطأ ربما في قسم المعلوماتية المسؤول عن تسليم الرسائل.

صبا خير بك