أثيناتطالب بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل والنظام التركي

أثينا-سانا

طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبي بالبحث في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل والنظام التركي.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن ديندياس وجه رسالة إلى أوليفر فاريلي مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع طلب فيها “النظر في اتخاذ إجراءات منها تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي رداً على انتهاكات النظام التركي المتكررة للاتفاق”.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي أدانوا يوم الجمعة الماضي في ختام قمة لهم الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب التي يقوم بها النظام التركي في البحر المتوسط محذرين من فرض عقوبات إذا لم يغير من سياساته.