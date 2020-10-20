SCS-NET
الشريط الأخباري

أثيناتطالب بتعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل والنظام التركي

2020-10-20

أثينا-سانا

طالب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الاتحاد الأوروبي بالبحث في تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي بين بروكسل والنظام التركي.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن ديندياس وجه رسالة إلى أوليفر فاريلي مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع طلب فيها “النظر في اتخاذ إجراءات منها تعليق اتفاق الاتحاد الجمركي رداً على انتهاكات النظام التركي المتكررة للاتفاق”.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي أدانوا يوم الجمعة الماضي في ختام قمة لهم الإجراءات والاستفزازات الأحادية الجانب التي يقوم بها النظام التركي في البحر المتوسط محذرين من فرض عقوبات إذا لم يغير من سياساته.

انظر ايضاً

اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف موحد إزاء استفزازات تركيا

أثينا-سانا طالب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي اليوم باتخاذ “موقف موحد ومتضامن” مع …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved