إندونيسيا ترفض طلبا أميركيا لاستضافة طائرات تجسس تابعة لها

جاكرتا-سانا

كشف مسؤولون اندونيسيون عن رفض بلادهم طلبا تقدمت به الولايات المتحدة هذا العام للسماح لطائرات تجسس أميركية بالهبوط والتزود بالوقود.

ونقلت رويترز عن أربعة مسؤولين على اطلاع بالقضية قولهم إن جاكرتا رفضت في وقت سابق من العام الجاري اقتراحا قدمته واشنطن للسماح لطائرات المراقبة البحرية الأميركية “بي 8 بوسيدون” بالهبوط على الأراضي الاندونيسية والتزود بالوقود موضحين أن مسؤولين أميركيين أجروا اتصالات متعددة خلال شهري تموز وآب الماضيين مع وزيري الدفاع والخارجية الإندونيسيين قبل أن يرفض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الطلب.

وبين المسؤولون ان الاقتراح فاجأ حكومة إندونيسيا وخاصة أنها تلتزم الحياد منذ فترة طويلة في السياسة الخارجية ولم تسمح أبدا لجيوش أجنبية بالعمل انطلاقا من أراضيها.