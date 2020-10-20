تراجع أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط حذر قبيل موعد نهائي لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وذكرت رويترز أن الذهب انخفض بنسبة 2ر0 بالمئة إلى 10ر1901 دولار للأوقية فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للمعدن النفيس 4ر0 بالمئة إلى 50ر1904 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة 2ر0 بالمئة إلى 46ر24 دولارا للأوقية وتراجع البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 72ر852 دولارا للأوقية وارتفع البلاديوم 1ر0 بالمئة إلى 43ر2345 دولارا.