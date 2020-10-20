النقل: ثلاث رحلات من الشارقة إلى دمشق في الشهر الجاري

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل عن تسيير ثلاث رحلات من الشارقة إلى دمشق (مقطع واحد) على متن السورية للطيران في الـ 21 والـ 23 والـ 25 من الشهر الجاري.

ودعت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم المسافرين إلى مراجعة مكاتب السورية للطيران للاستعلام عن أسعار التذاكر والحجز.

يشار إلى أن أول رحلة عبر الخطوط الجوية السورية انطلقت في الأول من الشهر الحالي من مطار دمشق الدولي إلى القاهرة وعلى متنها 130 راكبا إيذانا بإعادة التشغيل المنتظم من وإلى المطار بعد أشهر من إيقافها بسبب جائحة كورونا وسط إجراءات صحية تضمن النقل الآمن.