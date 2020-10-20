SCS-NET
الشريط الأخباري

غروسبيتش: الإجراءات القسرية الغربية المفروضة على سورية عمل إجرامي

2020-10-20

براغ-سانا

جدد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية ستانيسلاف غروسبيتش إدانته الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على سورية مؤكدا أنها تشكل عملا إجراميا ولا سيما أنها تتواصل في ظل انتشار وباء كورونا عالميا.

ولفت غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ إلى الحاجة الملحة لإعادة تأهيل المرافق والمؤسسات الصحية التي دمرها الإرهاب في سورية بأسرع وقت وإعادة الحياة الطبيعية إلى جميع أنحاء البلاد بعد المعاناة المريرة والطويلة التي فرضت على الشعب السوري جراء الحرب الإرهابية على بلاده.

ونوه البرلماني التشيكي بأهمية التعاون الاستراتيجي القائم بين سورية وروسيا في مجال إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للتخريب والتدمير من قبل الإرهابيين معربا عن قناعته بإمكانية انضمام تشيكيا إلى هذا التعاون في حال أرادت ذلك.

انظر ايضاً

غروسبيتش: الإجراءات الغربية ضد سورية في ظل كورونا غير إنسانية

براغ-سانا جدد الحزب الشيوعي التشيكي المورافي رفضه المؤامرات الدولية والعدوان الإمبريالي على سورية والإجراءات الاقتصادية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved