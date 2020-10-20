معرض تكريمي للفنان التشكيلي محمد القضماني في السويداء

السويداء-سانا

أقام فرع اتحاد الفنانين التشكيليين في السويداء معرضا للفنان محمد القضماني في صالة الاتحاد بالمدينة.

المعرض الذي أقيم تكريما للقضماني وتقديرا لمسيرته الفنية التي أغنى بها الحركة التشكيلية السورية ضم 30 عملا من نتاجات الفنان المشغولة بالألوان المائية بموضوعات متنوعة بين حالات انسانية وطبيعة من جبل العرب وخاصة ضمن بيئته المحيطة في بلدته قنوات الغنية بإرثها الحضاري والتاريخي المتنوع إضافة إلى حضور المرأة بمدلولها الأنثوي الجمالي ومكانتها بالمجتمع والأسرة وعطاءاتها الكبيرة.

وأعرب القضماني عن شكره لهذا التكريم الذي يعكس التقدير لنتاجه وتجربته الفنية التي استوحاها من بيئته وانطباعاته لتقديم رؤى تشكيلية متنوعة تحاكي إحساسه.

وأشار رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين الفنان حمد عزام إلى أن الفنان القضماني صاحب تجربة قيمة واسلوبية متفردة بعمله وتكنيكه الفني وبناء اللوحة بعناصرها وأهمية طرحها وتعامله مع ألوانه بصدق وشفافية من خلال طرحه أعماله بالألوان المائية موجداً صياغات لونية عفوية شفافة ومتناغمة ومنسجمة مقدما التراث والبيئة والمكان والمرأة وفق رؤية فنية مميزة.

الفنان التشكيلي نضال خويص أحد زوار المعرض نوه بتجربة الفنان القضماني الناضجة بالإبداع والبحث والتجديد والابتكار فقدم مجموعة أعمال فيها تعبير وانطباع مميز عن الطبيعة والبيئة التي تأثر بها.

ولفتت الفنانة التشكيلية سخاء جنود إلى أن الفنان المكرم له بصمة جمالية متميزة في الحركة التشكيلية معتبرة أن المعرض تتويج لمسيرته الغنية ووقفة على جهده الكبير وأسلوبه وتكنيكه الخاص الذي جسد من خلاله انطباعات داخلية وقدمها للمشاهد بشكل خاص ومتفرد.

والفنان القضماني من مواليد قنوات عام 1950 وهو خريج كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق قسم التصوير عام 1977 ومحاضر في كلية الفنون الجميلة بالسويداء شارك في عدة معارض لوزارة الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين وأعماله مقتناة في العديد من الدول العربية والأجنبية.

ديار نصر