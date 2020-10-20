ماريو والبطاريق الأربعة عرض جديد لمسرح العرائس

دمشق-سانا

حاول المخرج تاج الدين ضيف الله من خلال مسرحيته “ماريو والبطاريق الأربعة” تأليف محمد ناصر الشبلي استثمار محبة الأطفال للدمى والعرائس لتقديم قيم تربوية وأخلاقية عبر شخصيات أسماؤها مألوفة ومحببة لدى الطفل مثل شخصية ماريو.

وعبر توليفة غنية جمعت جمالية الدمى والموسيقى المبهجة والكلمة البسيطة الجميلة والمعبرة قدم مسرح العرائس عرضاً استحوذ على إعجاب الأطفال الذين تفاعلوا معه بالغناء والتصفيق مبتعداً عن أسلوب الوعظ المباشر وموظفاً الحكاية والمسرح التفاعلي لخلق حالة جمالية مفرحة قائمة على الحوار.

المخرج ضيف الله ذكر لسانا أن العرض قدم حكاية مختلفة لقصة ماريو المعروفة لدى الطفل عن إنسان لديه فضول لأن يرى حورية البحر فيلتقي بطريقه البطاريق الذين تعرفوا عن طريقه على حياة الإنسان التي تجمع بين والخير والشر.

وأوضح ضيف الله أن العرض عرف الأطفال من خلال الحكاية بأهمية المحافظة على الغابات والأشجار والتفكير بالبناء والابتعاد عن القتل والتدمير معتبراً أن مسرح العرائس مازال يحتفظ بمكانته لأنه يقرب بين الطفل وعالم الخيال ويخلق له صلة مباشرة معه.

يذكر أن العرض المسرحي ماريو والبطاريق الأربعة مستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري على مسرح العرائس الساعة الخامسة مساء وهو من تمثيل تاج الدين ضيف الله تحريك عرائس رندا الشماس أيهم جيجكلي تماضر غانم إيمان عمار زينب ديب رنا صعب عصام حمدان المى ناصر.

ميس العاني