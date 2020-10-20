نصوص نثرية تعالج هموماً وطنية واجتماعية بأمسية أزاهير تشرين

دمشق-سانا

نصوص نثرية حملت الهموم الوطنية والوجدانية والاجتماعية تضمنتها الأمسية الشعرية “أزاهير تشرين” التي استضافها المركز الثقافي العربي في الميدان إضافة إلى قصائد زجلية محكية تميزت بمقاربتها للواقع وموسيقاها.

وافتتحت الأمسية التي نظمها منبر أوغاريت الشعري مجدولين الجرماني بنص بعنوان خطاب إلى الجندي تغنت فيها ببطولات الجيش العربي السوري إضافة إلى نص تحدثت فيه عن الحرائق التي طالت جبالنا الخضراء وغزلية بعنوان تسبيح.

كما قدمت القاصة سنا الصباغ نصا بعنوان ذات عيد حاكت هموم المجتمع السوري الذي نسي أفراح العيد إضافة إلى نصوص بعنوان محاولات وتعويذة عشق وشوق حملت الهموم الاجتماعية والذاتية والوجدانية.

الشاعر بسام ورور شارك بقصيدة زجلية بعنوان هي سورية حملت الهم الوطني والقومي تغنى فيها بعراقة سورية وبطولات الجيش العربي السوري وعروبة فلسطين وأخرى بعنوان مناجاة تناولت تبعات الحرب الإرهابية على المواطن والمجتمع إضافة إلى قصيدة غزلية وجدانية بعنوان محبوبتي عما يعتمل في وجدان العاشق وأخرى عنوانها رجل شرقي تطرق عبرها للعادات والتقاليد في المجتمعات الشرقية خاصة ما يتعلق بالرجل والمرأة.

بلال أحمد