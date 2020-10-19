إصابات كورونا تعاود الارتفاع في إيطاليا مع تسجيل 11705 حالات

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 11705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع العدد الإجمالي إلى 126.237 إضافة إلى تسجيل 69 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 36543.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن الوزارة قولها إن أغلب الإصابات كانت في مقاطعة لومبارديا شمال البلاد حيث سجلت 2975 تليها كامبانيا ولاتسيو وبييمونتي في حين كانت المقاطعة الأقل تضرراً موليزي جنوب البلاد حيث تم تسجيل 27 حالة جديدة فقط.

وفي هولندا أعلن المعهد الوطني للصحة العامة تسجيل 8015 إصابة جديدة بالفيروس مشيرة إلى أنه تم تسجيل ما متوسطه7827 حالة مؤكدة يومياً خلال الأيام السبعة الماضية وتسجيل 17 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض.

وفي جورجيا أعلن المركز الوطني للصحة العامة ومكافحة الأمراض تسجيل 1186 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الكلي في البلاد إلى 18663 كما تم تسجيل 143 وفاة جديدة.

وفي ماليزيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 865 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع الإجمالي إلى 21363 في حين أعلنت وزارة الصحة في الفلبين تسجيل 2638 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الكلي إلى 359.169 بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض إلى 6675 بعد تسجيل 26 وفاة جديدة.

وفي أفغانستان أعلنت السلطات الصحية تسجيل 87 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع العدد الكلي إلى 40278 إضافة إلى تسجيل خمس ليرتفع الإجمالي إلى 1497.