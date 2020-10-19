بريطانيا تسجل 18804 إصابات جديدة بكورونا

عواصم-سانا

سجلت بريطانيا اليوم 18804 إصابات جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 16982 إصابة في اليوم السابق.

وأظهرت إحصائيات الحكومة البريطانية وفق ما ذكرت رويترز أنه تم أيضاً تسجيل 80 وفاة خلال 28 يوماً من ثبوت إصابتهم بكورونا مقابل 67 حالة سجلت أمس.

وسجلت وزارة الصحة البريطانية أمس نحو 17 ألف إصابة بكورونا ما يمثل ارتفاعاً ملحوظاً لمؤشر الحالات اليومية في البلاد ليصل إجمالي الإصابات إلى 722409 والوفيات إلى 43636.

بدورها سجلت رومانيا 2466 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ الإجمالي إلى 182854 والوفيات إلى 5931 بعد الإبلاغ عن 59 حالة جديدة ما حدا بالسلطات المحلية إلى تشديد قيودها وفرض وضع الكمامة كما قررت إغلاق المؤسسات التعليمية لمدة أسبوعين على الأقل.

وسجلت باكستان 433 إصابة جديدة بكوفيد19 ليصل الإجمالي إلى 323452 والوفيات إلى 6659 بعد الإبلاغ عن 5 حالات جديدة.

وفي سلوفينيا بلغ إجمالي الإصابات بكورونا 13679 بعد تسجيل 537 إصابة جديدة بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 190 بعد تسجيل حالتين اليوم فيما سجلت النمسا 1121 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 65927 إصابة والوفيات إلى 904 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.