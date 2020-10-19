لافروف: نعمل على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تعمل مع كل من أرمينيا وأذربيجان على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في مؤتمر صحفي في أعقاب محادثات مع الأمين العام لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش في موسكو “لقد حرصنا من خلال تبني وثيقتين بهذا الخصوص على أن يتغير الوضع على الأرض تغييراً جذرياً وأن يتم وضع آلية لمراقبة نظام وقف إطلاق النار لافتاً إلى أن روسيا تبذل جهوداً في هذا الاتجاه بما في ذلك عبر قنوات وزارة الدفاع التي تعمل مع نظيرتيها الأذربيجانية والأرمينية”.

وشدد لافروف على ضرورة تخلي طرفي النزاع عن استخدام خطابات المواجهة ووقف الأعمال القتالية في قره باغ وقال “إن الخطوة المهمة التي يجب اتخاذها بالتزامن مع وقف الخطاب الهجومي هي وقف الأعمال العدائية والهجمات على الأهداف المدنية وهذا بالطبع هو المطلب ذاته الوارد في بيان رؤساء فرنسا والولايات المتحدة وروسيا بصفتهم زعماء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وأضاف هذا موجود أيضاً في وثيقة موسكو التي أبرمت بمساعدتنا من قبل وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا في الـ 10 من تشرين الأول الجاري وهو الشيء نفسه الذي تم تأكيده في الوثيقة التي اتفق عليها الجانبان لاحقاً في محاولة لوقف إراقة الدماء مرة أخرى.

وتابع “بعد الاجتماع في موسكو لم يتم تحقيق آمالنا حيث استمرت الأعمال العدائية واستمرت الضربات على البنية التحتية المدنية في قره باغ وهذا أمر غير مقبول”.

واتفقت أذربيجان مع أرمينيا أمس الأول على “هدنة إنسانية” جديدة في المنطقة من منتصف الليل حسبما أعلن وزيرا خارجية البلدين إلا أن الجانبين تبادلا الاتهامات بشأن نقض الهدنة أمس.

واندلعت في الـ 27 من شهر أيلول اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ قرابة ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.