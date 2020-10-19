الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم: بيكفورد لن يعاقب بعد إصابة فان دايك

لندن-سانا

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم أن جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون لن يواجه أي إجراءات تأديبية بأثر رجعي بعد تدخله بقوة على فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنكليزي.

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي “أن تقنية حكم الفيديو راجعت اللقطة أكثر من مرة وقررت أن ليفربول لن يحصل على ركلة جزاء وأن اللعبة تسلل.. كما أن بيكفورد حارس إيفرتون لا يستحق بطاقة حمراء”.

والتقى ليفربول وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وخرج فان دايك في الدقيقة الـ 10 بعد تدخل قوي من بيكفورد خلال إحدى هجمات الشوط الأول أدى إلى إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.