بكين: واشنطن تنشر السلاح في العالم وتتدخل في شؤون الدول الأخرى

بكين-سانا

انتقدت الصين بشدة التهديد الأميركي بفرض عقوبات على أي دولة تبيع إيران السلاح بعد رفع الحظر الدولي عنها مؤكدة أن الولايات المتحدة هي التي تنشر الأسلحة وتتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حذر أمس من تزويد إيران بالسلاح بعد أن أعلنت طهران أن الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ فترة طويلة على مثل هذه الصفقات قد انتهى.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله للصحفيين إن تصريحات بومبيو “غير مبررة على الإطلاق” مضيفاً أن “الولايات المتحدة هي التي تبيع الأسلحة والذخيرة في كل مكان وتستخدم التجارة العسكرية لخدمة المصالح الجيوسياسية وحتى تتدخل علناً في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وأضاف تشاو “أن بكين ستتعامل مع التجارة العسكرية وفقاً لسياسة التصدير العسكرية الخاصة بها والتزاماتها الدولية”.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أول أمس انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلح طهران مشيرة إلى أن هذا الأمر سيسمح لها باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقاً لسياساتها الدفاعية.