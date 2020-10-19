خبراء الأمن الروسي يحذرون من تفشي أوبئة بسبب فيروسات من صنع الإنسان

موسكو-سانا

حذر خبراء مجلس الأمن الروسي من احتمال ظهور أوبئة فيروسية قد تتسبب بها فيروسات من صنع الإنسان.

وجاء في البيان الذي أصدره مركز الخبراء اليوم ونقلته وكالة سبوتنيك “إن الأحداث المرتبطة بوباء كوفيد 19 وما تلاه تشير إلى احتمال حصول تهديدات بيولوجية تشكلها العوامل البيولوجية المسببة للأمراض الخطرة الأخرى”.

وفي هذا الصدد اقترح المجلس العلمي التابع لمجلس الأمن إدخال تغييرات تتعلق بمصادر تهديدات الأمن البيولوجي المرتبطة بالفيروسات في وثائق التخطيط الاستراتيجي الأساسية بما في ذلك تكوين فيروسات اصطناعية.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في وقت سابق أن دواء ديكساميثازون هو العامل العلاجي الوحيد الفعال لكوفيد 19 في المرضى المصابين بفيروس خطير.