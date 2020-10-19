من زراعة الفريز في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الأسيوطي يدين استمرار فرض الإجراءات القسرية ضد سورية
2020-10-18
المرابطون: على فرنسا والدول الأوروبية وقف دعم الإرهابيين في سورية
2020-10-18
مباحثات سورية كوبية حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
2020-10-17
غروسبيتش: جرائم ميليشيا “قسد” تخدم الأجندات الاستعمارية الأمريكية
2020-10-17
وفاة خمسة سوريين بحادث مروري جنوب لبنان
2020-10-17
الجعفري: سورية تجدد مطالبتها بإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بإخضاع منشآته وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدولية-فيديو
2020-10-16
الشعبية المصرية: الاتحاد الأوروبي ضلع أساسي في المؤامرة ضد سورية
2020-10-16
محليات
الحرارة فوق معدلاتها بـ 6 درجات والأجواء حارة نهاراَ ومائلة للبرودة ليلاَ
2020-10-19
لإرواء 5000 هكتار من الأراضي الزراعية.. ربط سد سلحب وشبكة طار العلا العشارنه
2020-10-18
إخماد حريقين بريف حمص ضمن أراض زراعية وحراجية
2020-10-18
وتيرة متسارعة لإصلاح الأضرار الناجمة عن الحرائق وإعادة الخدمات الهاتفية لريف اللاذقية
2020-10-18
تضرر 376 أسرة ونحو ثلاثة آلاف دونم من الأراضي الزراعية والحراجية جراء الحرائق في ريف حمص الغربي
2020-10-18
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاقتصاد… الوزير الخليل: حجم الصادرات خلال تسعة الأشهر الماضية ارتفع 44 بالمئة
2020-10-18
ريمة مسعود أول مكفوفة من السويداء تنال شهادة الدكتوراه بالأدب العربي
2020-10-18
رياضة
روما يتغلب على بنفينتو بخمسة أهداف مقابل هدفين بالدوري الإيطالي لكرة القدم
2020-10-19
فوز ليل على لانس بالدوري الفرنسي لكرة القدم
2020-10-19
أستون فيلا يفوز على ليستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز
2020-10-18
الروسي روبليف يتوج ببطولة بطرسبورغ للتنس
2020-10-18
تعادل توتنهام هوتسبيرز وويستهام يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-10-18
اينتراخت وكولونيا يتعادلان بهدف لكل منهما في الدوري الألماني
2020-10-18
شيفيلد يونايتد يتعادل مع فولهام في الدوري الإنكليزي
2020-10-18
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2020-10-19
تراجع أسعار النفط
2020-10-19
السورية للتجارة بالسويداء تبدأ صرف أثمان التفاح للمزارعين
2020-10-19
بمشاركة سورية… الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي تناقش تأثير جائحة كورونا في الاقتصاد العالمي
2020-10-18
إرشادات للتعامل مع الأشجار المتضررة من الحرائق في بعض المحافظات
2020-10-18
في أولى أيام افتتاحه… معرض (أسبوع المنتجات الاستهلاكية) بحمص يشهد إقبالاً كبيراً
2020-10-18
زراعة الحسكة.. 3063 هكتاراً المساحة المخطط زراعتها بالخضار الشتوية
2020-10-18
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ميليشيا “قسد” تحاصر منازل الأهالي في مساكن الشرطة بحي غويران بمدينة الحسكة وتطلب منهم إخلائها وتعتدي على النساء بالضرب
قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين يعتدون بالمدفعية على بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي
ميليشيا (قسد) تداهم منازل المدنيين وتختطف عدداً منهم بريفي الرقة ودير الزور
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مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الاقتصاد… الوزير الخليل: حجم الصادرات خلال تسعة الأشهر الماضية ارتفع 44 بالمئة
الإسكان تخصص 3880 مسكناً في سبع محافظات
التربية تمدد فترة استلام الأوراق للمقبولين في مسابقة التعاقد للفئة الأولى لشهر إضافي
الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تقترب من 40 مليون إصابة
الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 2 إلى 5 درجات والجو بين الصحو والغائم جزئياً
من زراعة الفريز في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي
2020-10-19
من زراعة الفريز في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي
2020-10-19
Zeina
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طهران: حققنا انتصاراً كبيراً برفع الحظر التسليحي عنا
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