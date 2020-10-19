طهران: حققنا انتصاراً كبيراً برفع الحظر التسليحي عنا

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن بلاده حققت انتصارا كبيرا برفع الحظر التسليحي عنها وإنهاء مقاطعة استمرت 13عاما.

وشدد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي اليوم على أن إيران ملتزمة بالدفاع عن سيادتها ولم تغير برامجها وسياساتها الدفاعية خلال السنوات الماضية.

وأشار خطيب زاده إلى أن بلاده تعارض نشر السلاح في المنطقة وترفض توسيع الترسانات العسكرية فيها.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لم تغير من سياساتها العدوانية ضد الشعب الإيراني.

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أول أمس انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلح طهران مشيرة إلى أن هذا الأمر سيسمح لها باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك وفقا لسياساتها الدفاعية.