القصيدة العمودية محور أمسية شعرية لصالون حمص الأدبي

حمص- سانا

كان للقصيدة العمودية حضورها اللافت خلال الأمسية الشعرية التي أقامها صالون حمص الأدبي اليوم في المركز الثقافي المحدث بحي الزهراء حيث اختارها الشعراء دون غيرها لتكون قاربا لعبور بحور الشعر.

واستهل الشاعر محمد حسن سلمان بقصيدة عنوانها”اطوي المواجع”تحكي عن الواقع العربي بأسلوب مباشر يخاطب قلب القارئ وعقله ويعكس وجع الناس.

بدوره قدم مدير ملتقى عمريت الثقافي الشاعر سليمان شحود قصيدة غزلية بعنوان “معمدتي” وصف فيها حالة وجدانية يعيشها الشاعر بينه وبين ذاته وكيف تتراءى له المحبوبة كملاك ويرتفع بالحلم ليلامس شغفه.

وكان للشاعرة مها اسماعيل ملحم قصيدة وجدانية بعنوان”خريف”تغنت فيها بمكامن الجمال في هذا الفصل ووصفت فيه الطبيعة وانتظار الغيث وتنوع الألوان فيه.

لارا أحمد