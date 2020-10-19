أمسية للشعر والقصة في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي في كفرسوسة أمسية أدبية جمعت بين الشعر والقصة تطرقت لمواضيع اجتماعية وإنسانية متنوعة الاشكال الفنية مزاوجة بين الأصالة والحداثة.

الشاعر محمد قاقا ألقى نصوصا شعرية التزم فيها الشكل الموزون معتمداً الجانب الإنساني والعاطفي مع الموسيقى والوجدان في الايحاءات الدالة لرفض الواقع الاجتماعي وعن رؤاه الذاتية.

وفي نصوصها النثرية ظهرت القيم الإنسانية عند الشاعرة روزانا واكيم التي اعتمدت توازن الموضوع والدلالة الرمزية داعية عبرها إلى الاهتمام بالأخلاق والوفاء والاعتراف بالجميل إضافة إلى نصوص وطنية تناولت فيها حرب تشرين التحريرية.

وألقى الكاتب محمد سمير طحان قصة قصيرة بعنوان ” قبر” تصور برؤية أقرب للسينمائية صباح يوم خريفي ماطر من حياة رجل أربعيني يعاني من ظروف معيشية صعبة نكتشف تفاصيلها مع اقتراب القصة من نهايتها لنعرف الحدث الرئيسي الذي شكل بالنسبة للبطل البائس قرارا يكاد يرتقي لموت ثان لوالديه ضمن توفر عناصر القص والتشويق.

محمد خالد الخضر