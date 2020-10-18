تعادل توتنهام هوتسبيرز وويستهام يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

تعادل توتنهام هوتسبيرز مع ضيفه ويستهام يونايتد 3-3 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم.

وقدم توتنهام بداية رائعة في المباراة حيث هز سون هيونغ مين الشباك في الدقيقة الأولى وأضاف هاري كين هدفين لتصبح النتيجة 3-صفر بعد 16 دقيقة ومنحت ثنائية فابيان فالبوينا في الدقيقة الـ 82 ودافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه الأمل لويستهام وكاد الويلزي غاريث بيل المعار من ريال مدريد يحرز الهدف الرابع لتوتنهام لكن مانويل لانتسيني لاعب وسط ويستهام أطلق تسديدة رائعة في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه نقطة التعادل.