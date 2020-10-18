إصابات ووفيات جديدة بكورونا في عدد من دول العالم

عواصم-سانا

سجلت بريطانيا 16982 إصابة و67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 722409 والوفيات إلى 43646.

وفي أندونيسيا ارتفع عدد الإصابات جراء الفيروس إلى 361867 والوفيات إلى 12511 بعد تسجيل 4105 إصابات و80 وفاة جديدة.

أفغانستان سجلت 59 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات الكلي إلى 40200 فيما بقيت الوفيات عند 1492.

وفي جورجيا أعلن المركز الوطني للصحة العامة ومكافحة الأمراض تسجيل 1192 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 17477 كما تم الإعلان عن 136 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة في سنغافورة تسجيل سبع إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي إلى 57911.